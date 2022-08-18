Нічний обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 17, зокрема 13-річний хлопчик (фото)

Крім того, у Краснограді від рук росіян у власному будинку загинуло подружжя.

Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях обстрілів у Харкові та Краснограді.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Голова ОВА нагадав, що окупанти цілеспрямовано ударили ракетами по житлових будинках в Слобожанському та Салтівському районах Харкова та в Краснограді. Також ракетним ударом знищена адмінбудівля в Холодногірському районі Харкова.

Протягом дня рятувальники розбирали зруйновані будинки. У Харкові з-під завалів дістали тіла ще 7 загиблих. Таким чином, станом на зараз в Харкові загинуло 17 людей, зокрема хлопчик 2009 року народження, поранено 42 людини.

В Краснограді від рук росіян у власному будинку загинуло подружжя. Їхня 12-річна донька була викинута вибуховою хвилею з будинку у двір та отримала серйозні поранення. Дівчинку доправили до Харкова, де медики надають їй необхідну допомогу. Крім того, в Краснограді ще 2 поранених.

Нагадаємо, що вночі 18 серпня росіяни масовано обстріляли з артилерії Харків.

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