Нічний обстріл Харкова: поліція показала кадри з місця влучання російських ракет (фото)

Вночі 17 липня російські війська обстріляли Київський район Харкова. У результаті ракетного удару є руйнування цивільних споруд.

Снаряди військ РФ влучили у приватний сектор та виробничу п'ятиповерхівку у Київському районі Харкова. Поліція документує наслідки ракетних ударів.

Про це повідомляє Національна поліція.

Внаслідок влучання ракет сталося загоряння на території споруди, пошкоджені склопакети та фасад.

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На місці працювали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і слідчі, які оглянули місце та зібрали речові докази.

За фактом ракетного удару відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що Путін наказав військам захопити Харків та область.

Як повідомлялося, росіяни в ніч проти 17 липня обстріляли Харків та область. В ОВА розповіли про наслідки атак.

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