Нічний обстріл Харкова: прилетіло до однієї з частин міста, що ближче до центру

Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку.

Також читайте Потужні вибухи чути у Миколаєві: залишайтеся в укриттях

"Про жертв поки що інформації немає. Сподіваюся, що постраждалих чи загиблих не буде. Прошу всіх харків'ян бути гранично обережними", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу російські окупанти поранили восьмеро мирних жителів Донецької області.

Читайте також:

Досвід Ізраїлю: у Харкові встановлять бетонні зупинки громадського транспорту