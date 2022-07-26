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Нічний обстріл Харкова: прилетіло до однієї з частин міста, що ближче до центру

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Нічний обстріл Харкова: прилетіло до однієї з частин міста, що ближче до центру

Фото: Getty Images

Знову стався нічний обстріл міста.

Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку.

"Про жертв поки що інформації немає. Сподіваюся, що постраждалих чи загиблих не буде. Прошу всіх харків'ян бути гранично обережними", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу російські окупанти поранили восьмеро мирних жителів Донецької області.

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