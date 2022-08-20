Нічний обстріл Харкова та масовий виїзд росіян із Бєлгорода: головні новини ночі 20 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 20 серпня:
- У ніч проти суботи, 20 серпня, російські ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури міста Харкова. Читати далі –>
- Увечері в п’ятницю, 19 серпня, на виїзді з російського міста Бєлгорода утворився величезний затор. Читати далі –>
- Президент Росії Володимир Путін вкотре не зміг вимовити ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва під час його візиту до Сочі 19 серпня. Читати далі –>
- Російського дипломата у Бухаресті оголошено персоною нон грата. Читати далі –>
- Стало відомо, як у Києві святкуватимуть День Незалежності. Читати далі –>
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