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Нічний обстріл Харкова та масовий виїзд росіян із Бєлгорода: головні новини ночі 20 серпня

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Нічний обстріл Харкова та масовий виїзд росіян із Бєлгорода: головні новини ночі 20 серпня

Фото: Associated Press

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Головні новини ночі 20 серпня:

  • У ніч проти суботи, 20 серпня, російські ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури міста Харкова. Читати далі –>
  • Увечері в п’ятницю, 19 серпня, на виїзді з російського міста Бєлгорода утворився величезний затор. Читати далі –>
  • Президент Росії Володимир Путін вкотре не зміг вимовити ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва під час його візиту до Сочі 19 серпня. Читати далі –>
  • Російського дипломата у Бухаресті оголошено персоною нон грата. Читати далі –>
  • Стало відомо, як у Києві святкуватимуть День Незалежності. Читати далі –>

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