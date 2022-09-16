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Нічний обстріл Харкова та нова зброя від Байдена: головні новини ночі 16 вересня

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Нічний обстріл Харкова та нова зброя від Байдена: головні новини ночі 16 вересня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 16 вересня:

  • Після вибуху російської ракети у Харкові загорілася автівка біля будинку в Слобідському районі міста. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден скористався своїм правом надати військову допомогу Україні в розмірі 600 млн доларів. Читати далі –>
  • Над Одещиною сили ППО збили ворожу крилату ракету, випущену з акваторії Чорного моря. Читати далі –>
  • На автотрасі “Київ – Чоп” внаслідок зіткнення з військовим транспортним засобом загинули четверо пасажирів “Фольксваген”. Читати далі –>
  • Вдосвіта 16 серпня зі сторони Таджикистану відбувся обстріл киргизької прикордонної застави. Читати далі –>

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