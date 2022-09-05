Нічний обстріл Миколаєва та 40 "прильотів" на Сумщині: як минула ніч у регіонах

На Дніпропетровщині росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Тривають обстріли на Донбасі. Вночі окупанти знову обстріляли Миколаїв.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Запоріжжі, Полтавщині, Київщині, Чернігівщині та Житомирщині.

Про це станом на 8 ранку повідомили у зведенні військово-цивільних адміністрацій.

Сумщина: вночі зафіксовані обстріли Білопільської, Миропільської, Юнаківської, Шалигінської громад. У Білопільській громаді пошкоджені приватний будинок і лінія електропередач. Попередньо — без жертв. 4 вересня війська РФ обстрілювали північні громади області: Шалигінську, Есманську, Зноб-Новгородську, Серединобудську. Зафіксовано майже 40 "прильотів". У Зноб-Новгородській громаді пошкоджена лінія електропередач.

Дніпропетровщина: росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Ніхто не постраждав. У Нікополі понівечені до 10 приватних будинків і одна багатоповерхівка. Також пошкоджені гімназія, магазини, кафе.

Луганщина: за ніч окупантами здійснено п'ять мінометних і шість артобстрілів українських позицій та прилеглих населених пунктів. Двічі військові РФ намагалися прорвати оборону. Усі російські атаки відбиті.

Донеччина: вночі і зранку відбулися обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває. 4 вересня росіяни обстріляли Донецьке, Очеретине, Бахмут, Красногорівку, Сіверськ, Велику Новосілку, Авдіївку, Шевченко, Щербинівку, Слов’янськ, Хромове. Пошкоджені багатоповерхівка і 19 приватних житлових будинків. За добу по області троє загиблих, четверо поранених.

Харківщина: увечері окупанти влучили ракетою С-300 по Новобаварському району Харкова. Постраждали троє людей. Снаряд впав у землю, є пошкодження житлового будинку. По області росіяни протягом доби завдавали артилерійських ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському, Чугуївському районах. Одна людина загинула, є постраждалі. Детальна інформація уточнюється.

Миколаївщина: Миколаїв вночі знову обстріляли. За попередніми даними, 4 ракетами типу С-300. Три з них влучили у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

У Баштанському районі під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Внаслідок обстрілів 4 вересня у с. Березнегувате виникла пожежа покинутого складського приміщення. Постраждалих немає. Також під ударами — території населених пунктів Любомирівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Херсонщина: протягом доби – вибухи, удари російської авіації та запуски ракет. Ввечері більша частина Херсонщини була вчергове знеструмлена, знову зник російський зв’язок та Інтернет.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін готовий припинити війну в Україні, однак лише за умови, що він вийде з неї переможцем. На даний момент це вже війна за престиж Путіна.

Хороші новини - Зеленський повідомив про три звільнені села та просування вперед

Читайте також: