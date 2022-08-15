Нічний обстріл Миколаєва та області: пошкоджено навчальний заклад та сільгоспбудівлі - ОВА

Вночі 15 серпня, близько 02:40 Миколаїв зазнав ворожих обстрілів. Внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Протягом минулої доби окупанти також продовжували обстріли Миколаївської області.

Вночі, 15 серпня, ворог обстріляв с. Котляреве Шевченківської громади. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Вчора, 14 серпня, орієнтовно о 9:30, 12:00, 16:00 та 21:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади.

Також с. Широке було обстріляно 15 серпня, близько 06:30. В результаті чого пошкоджені сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Постраждалих немає.

Близько 01:40, 15 серпня, обстрілів зазнало с. Поляна Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та гаражі.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, протягом минулої доби були обстріли околиць смт Березнегуватого та сіл Висунськ й Семенівка. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вночі окупанти випустили понад 10 ракет по Харкову та області з території Бєлгорода.

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