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Нічний обстріл Одещини: Гуменюк розповіла, що було ціллю окупантів (фото)

Нічний обстріл Одещини: Гуменюк розповіла, що було ціллю окупантів (фото)

Уночі ворог атакував Одещину / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Минулося без жертв.

Під час масованої атаки росіяни випустили в напрямку Одещини 15 "Shahed" і 8 крилатих ракет морського базування. Уламками пошкоджено супермаркет і гуртожиток одного з навчальних закладів.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

З її слів, ракети доводилось збивати над житловими кварталами.

"Це означає, що саме туди ворог спрямовував ракети. І, зокрема, від падіння уламків ракет сталася пожежа й у супермаркеті. Люди отримали поранення від вибухових хвиль і падіння тих предметів, які були у супермаркеті", – зазначила вона.

Під час атаки виникли пожежі / © Facebook/Оперативне командування
Під час атаки виникли пожежі / Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Що відомо про атаку Одеської області 14 серпня

Вночі РФ тричі атакувала Одещину, загалом випустивши 15 дронів та 8 "Калібрів", повідомили в Силах оборони півдня України. ППО відбила атаки, однак уламками пошкодило гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечило вікна та балкони, побило припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Внаслідок атаки поранені троє співробітників супермаркету, їм надали медичну допомогу.

Очільник громадської ради при ОВА Сергій Братчук заявив, що ворог і надалі намагатиметься атакувати, тому Україні потрібно отримати ще більше засобів протиповітряної оборони. 

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