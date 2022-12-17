Нічний патруль Харкова доводить свою ефективність: виявлено тисячі правопорушень і десятки колаборантів

На Харківщині і в самому місті під час комендантської години діють три десятки мобільних пунктів охорони правопорядку. Слобожанські гвардійці в нічний час ретельно перевіряють автівки, аби у місто не проникли ворожі диверсійні групи. За кілька місяців роботи бійці затримали 60 колаборантів і виявили 5,5 тисяч правопорушень, йдеться в ТСН.

Коли двигуни панцерників стихли, на дорогах Харківщини з’являються пересувні блокпости. В самому місті комендантська година починається з 23 години. Нацгвардійці в цей час ретельно перевіряють автівки, що рухаються в заборонений час.

21-річний боєць Роман родом з Львівщини, а до Харкова вперше приїхав вже під час повномасштабного вторгнення. Військовий на пересувних блокопостах чергує з літа. Зараз, каже, мешканців у Харкові побільшало і місто потроху оживає, тому і бойових чергувань у бійців теж стає більше. “Якщо є аргументована відповідь чому затримались - робота чи поломка транспортного засобу, ми адекватно реагуємо, перевіряємо людей і відпускаємо”, - кажуть хлопці.

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Таких нічних пересувних блокопостів у місті близько трьох десятків. Слобожанські гвардійці пильнують, аби у місто на цивільних автівках не потрапили ворожі ДРГ.

Під час перевірок гвардійці виявляють десятки випадків пересування на викрадених автівках з деокупованих територій. Порушників на місці вже затримують патрульні поліцейські, нерідко натрапляли на місцевих колаборантів. Шістьдесят осіб були затримані за держзраду.

Загалом з літа нацгвардійці виявили 5,5 тисяч правопорушень, а також спільно з поліцією вилучили кілька десятків пістолетів та набоїв різних калібрів, з десяток одиниць холодної зброї та ручний протитанковий гранатомет. Посилені чергування триватимуть, поки в країні діятиме військовий стан.

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