Ракетний удар РФ по Чорткову: серед постраждалих - дівчинка 12 років з Харкова

Внаслідок ворожої ракети, яка прилетіла минулої ночі по Чорткову на Тернопільщині, постраждало 23 людини, серед яких - дитина.
За інформацією Тернопільської ОВА, 10 постраждалих від ракетного удару у Чорткові досі перебувають у лікарнях. Частина людей після надання необхідної допомоги повернулися додому.
Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
За його словами, загалом за медичною допомогою звернулися 23 особи. Це як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.
"Серед постраждалих також - дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину. Дякую медикам, які, ризикуючи життям, ще до закінчення повітряної тривоги, виїжджали на місце події та забирали потерпілих", - написав посадовець.
Також він додав, що газо- та водопостачання у Чорткові відновили. Водночас роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів досі тривають. На місці удару працює комісія з оцінки вартості збитків майна цивільних громадян.
Нагадаємо, минулої ночі у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт ракет по Чорткові. Речник голови ОВА Сергій Братчук повідомив, що запуск чотирьох російських ракет "Калібр" по території України здійснили з фрегата Чорноморського флоту.
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