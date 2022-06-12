Ракетний удар РФ по Чорткову: серед постраждалих - дівчинка 12 років з Харкова

Ракетний удар РФ по Чорткову: серед постраждалих - дівчинка 12 років з Харкова

Внаслідок ворожої ракети, яка прилетіла минулої ночі по Чорткову на Тернопільщині, постраждало 23 людини, серед яких - дитина.

За інформацією Тернопільської ОВА, 10 постраждалих від ракетного удару у Чорткові досі перебувають у лікарнях. Частина людей після надання необхідної допомоги повернулися додому.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

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За його словами, загалом за медичною допомогою звернулися 23 особи. Це як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

"Серед постраждалих також - дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину. Дякую медикам, які, ризикуючи життям, ще до закінчення повітряної тривоги, виїжджали на місце події та забирали потерпілих", - написав посадовець.

Також він додав, що газо- та водопостачання у Чорткові відновили. Водночас роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів досі тривають. На місці удару працює комісія з оцінки вартості збитків майна цивільних громадян.

Нагадаємо, минулої ночі у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт ракет по Чорткові. Речник голови ОВА Сергій Братчук повідомив, що запуск чотирьох російських ракет "Калібр" по території України здійснили з фрегата Чорноморського флоту.

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