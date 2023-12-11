Нічний удар по Києву: влада показала наслідки атаки (фото)

Минулося без жертв.
Зранку 11 грудня Київ потрапив під ракетний обстріл. Влада показала наслідки ворожої атаки.
Зі слів очільника КМВА Сергія Попка, Сили ППО вразили всі ворожі цілі.
"Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі",- повідомив очільник КМВА Попко.
Згодом у КМВА показали наслідки атаки у мікрорайоні Бортничі. Минулося без жертв. Наразі на місці працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи.
Нагадаємо:
Російські військові могли запустити ракети по Києву з північного напрямку — Брянської області РФ. Українська протиповітряна оборона знищила всі цілі, розповіли в Повітряних силах.
Військові також додали, що також окупанти атакували Україну безпілотними літальними апаратами типу "Shahed", які запустили з Чауди та Бельбека в тимчасово окупованому Криму.
"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона знищила всі ворожі дрони в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість — у Миколаївській області.
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