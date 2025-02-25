Нічний удар по Київській області: з’явилися перші подробиці

Повітряна тривога триває.
Російські війська завдали удару по Київській області. Унаслідок атаки в Обухівському районі травмовано 44-річну жінку.
Про це повідомили в Київській ОВА.
Жінка отримала різану рану ноги та була госпіталізована до місцевої лікарні.
Окрім цього, внаслідок удару частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.
Зафіксовано пошкодження приватних будинків і в Фастівському районі. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Жителів Київської області закликають залишатися в укриттях до завершення небезпеки.
Нагадаємо, вночі проти 25 лютого у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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