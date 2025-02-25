Нічний удар по Київській області: з’явилися перші подробиці

Російські війська завдали удару по Київській області. Унаслідок атаки в Обухівському районі травмовано 44-річну жінку.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Жінка отримала різану рану ноги та була госпіталізована до місцевої лікарні.

Окрім цього, внаслідок удару частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

Зафіксовано пошкодження приватних будинків і в Фастівському районі. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Жителів Київської області закликають залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Нагадаємо, вночі проти 25 лютого у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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