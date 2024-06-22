Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нічний удар по Львівщині: окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури

Нічний удар по Львівщині: окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури

Росіяни знову вгатили по Україні / Фото: t.me/SJTF_Odesa

На місці працюють рятувальники.

Російські загарбники вночі проти 22 червня завдали чергового ракетного удару по Україні. Ворог, зокрема, атакував об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. 

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

На місці виникла пожежа. Там працюють вогнеборці.

"Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань — згодом", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські війська атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе.

Під ударом перебували Луцьк, окремі об'єкти на Івано-Франківщині, Львівщині, Київщині та Вінниччині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація