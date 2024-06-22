Нічний удар по Львівщині: окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури

Російські загарбники вночі проти 22 червня завдали чергового ракетного удару по Україні. Ворог, зокрема, атакував об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

На місці виникла пожежа. Там працюють вогнеборці.

"Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань — згодом", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські війська атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе.

Під ударом перебували Луцьк, окремі об'єкти на Івано-Франківщині, Львівщині, Київщині та Вінниччині.

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