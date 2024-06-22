Нічний удар по Львівщині: окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури

На місці працюють рятувальники.
Російські загарбники вночі проти 22 червня завдали чергового ракетного удару по Україні. Ворог, зокрема, атакував об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.
На місці виникла пожежа. Там працюють вогнеборці.
"Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань — згодом", - зазначив Козицький.
Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські війська атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе.
Під ударом перебували Луцьк, окремі об'єкти на Івано-Франківщині, Львівщині, Київщині та Вінниччині.
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