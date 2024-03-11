Нічний удар по Одеській області: Гуменюк розповіла про особливість атаки

У ніч проти 11 березня Одеську область атакували дронами: 10 безпілотників збили, але є й влучання.

Про наслідки атаки повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"На жаль, в Одеській області є влучання в інфраструктурний об'єкт: пошкоджено адміністративні будівлі, але поки інформація про постраждалих не надходила. Пожежу оперативно ліквідовано, у більшості випадків це була локальне ураження, що не несе потужної загрози для інших людей", - сказала Гуменюк.

З її слів, ворог маневрував в районі щільної забудови і намагався вразити об‘єкт там, максимально тероризуючи населення.

"Це також тактика, спрямована на ускладнення роботи сил ППО, адже збиття у такий спосіб дуже важко проводити, коли навколо багато поверхів з людьми", - додала Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що росіяни знову влаштували масовану атаку по Одеській області. Гатити почали о другій ночі.

10 баражуючих безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136" збиті в небі Одещини. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам.

За попередніми даними, люди не постраждали.

За даними Генштабу, ППО збила 15 дронів, якими росіяни атакували Україну.

Читайте також: