Нічний удар по Україні: чим атакували росіяни та скільки цілей збила ППО

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – випустили ударні безпілотники.

Про це повідомив Генштаб.

"Окупанти задіяли 4 БпЛА типу "Shahed" та 5 БпЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі БпЛА типу "Shahed" та 1 БпЛА невстановленого типу було знищено", - йдеться у повідомленні.

"У ніч проти 28 квітня 2024 року противник атакував 4 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Белгородської областы та 5 безпілотниками невстановленого типу із тимчасово окупованої Херсонщини. У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири "Шахеди" знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині", - уточнили Повітряні сили України.

Нагадаємо, вночі частину України охопила повітряна тривога. Вибухи лунали у Миколаєві.

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