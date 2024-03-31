Нічний удар по Україні: де лунали вибухи і що відомо про наслідки

За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі окупанти вчинили комбіновану атаку по Україні. Вони випустили і дрони, і ракети. Польща знову піднімала у повітря винищувачі. Наразі місцева влада областей, де лунала повітряна тривога, не повідомляла про руйнування внаслідок падіння снарядів чи їхніх уламків.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про нічну атаку.

Уночі ворог знову вдався до комбінованої тактики, випробовуючи системи ППО спочатку дроновою атакою, потім підтягнувши ресурси ракет.

Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Під час дроновоі атаки в нашій зоні відповідальності ми спостерігали і ворожі удари ракетами, зокрема, по території Херсонської області ворог спрямував і балістичну ракету типу "Іскандер-М", і з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря спрямував Х-59, керовану авіаційну ракету, безпосередньо під час відпрацювання по дробовій атаці", - розповіла Наталя Гуменюк.

За її словами, цього разу дронова атака була зосереджена на енергетиці Одеської області. Ворог "рясно насипав" дрони з акваторії Чорного моря, досить результативно вдалось відпрацювати.

Над Одещиною збили вісім дронів РФ

Вночі в Одеській області збили вісім ударних безпілотників російської армії. Уламками пошкодило енергооб'єкт. Люди не постраждали, кілька населених пунктів залишились без світла.

Обстріл Херсонщини

Сили оборони півдня повідомили, що вночі на Херсонщині під час дронової атаки армія РФ застосувала балістику і керовану авіаційну ракету. Поцілили по законсервованому агропідприємству. Загиблих та поранених немає.

"На Херсонщині обстрілами пошкоджені дві багатоповерхівки та 21 приватних будинків. Снаряди РФ поцілили по навчальному закладу, територіях промислових та сільськогосподарських підприємств. Дві людини поранені", — повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

На Хмельниччині вночі лунали вибухи

Уночі у Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування БпЛА в регіоні.

"Шахеди" рухаються вздовж межі Вінницької та Житомирської областей у напрямку Хмельниччини", — йшлося у повідомленні.

Про наслідки місцева влада поки що нічого не повідомляла.

РФ влучила по Шевченківському району Харкова

Удар по Харкову підтвердив мер міста Ігор Терехов: за його даними, Росія поцілила по житловій забудові.

Удар по Харкову ввечері 30 березня, ймовірно, завдали тим самим новим боєприпасом, яким росіяни били 27 березня.

"Був один потужний удар був біля будівлі, без прямого влучання (в будинок — ред.). Зачепило один будинок, але в ньому 12 підʼїздів, 480 квартир. Дуже багато вибитих вікон. На щастя, комунікації не пошкоджені. Дахи будемо обстежувати завтра зранку", — зазначив Терехов.

За його даними, окрім житлової будівлі пошкоджень зазнала школа, яку відновлювали після пошкодження 27 березня. За останніми даними, двоє осіб отримали поранення.

Вибухи на Львівщині

Через Житомирську область ракети атакували низку західних областей. Зокрема, групу ракет, яка рухалася у сторону Луцька зафіксували поблизу Рівного. Ще одну групу, яка рухалася в напрямку Івано-Франківська, помітили на Тернопільщині.

Під ракетну атаку потрапила і Львівська область – приблизно о 5:40 Повітряні сили повідомили про групу ракет, які рухалися в бік Стрия. Місцеві ЗМІ повідомили про вибухи.

Скільки цілей збила ППО

У ніч проти 31 березня Сили протиповітряної оборони захищали небо України від чергової російської атаки — знищили девʼять крилатих ракет Х-101/Х-555 та девʼять ударних БпЛА "Shahed".

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російські окупанти випустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС із Саратовської області (Росія) та ще 11 дронів з району Приморсько-Ахтарська (Росія) та Криму.

Водночас росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму і керованою авіаційною ракетою Х-59 з тимчасово окупованої території Запорізької області.

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