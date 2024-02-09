Нічний удар по Україні: звідки летіли ворожі дрони та де їх збила ПВО

У ніч проти 9 лютого росіяни атакували Україну. Окупанти випустили 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим та Курської області – РФ.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей", - йдеться у повідомленні.

Раніше керівниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк озвучила пріоритети росіян під час ударів по Україні. За її словами, противник перебуває у "творчому пошуку" нової тактики, яка б дозволила йому атакувати мирні міста. Окупанти виходять із можливостей, які у них сьогодні є.

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