Нічний удар РФ: чому ворог запустив чотири ракети з чотирьох літаків Ту-95МС

Армія РФ для атаки по Україні вночі 20 червня піднімала у повітря чотири бомбардувальники Ту- 95МС та випустида чотири ракети Х-101 та Х-555, які вдалося збити українській ППО.

Чому росіяни випустили чотири ракети з чотирьох літаків, пояснив Radio NV авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

За його словами, усе впирається у фінансові причини - це гроші і "нічого більшого". Мовляв, так керівництво прагне стимулювати своїх вояк. Адже - "немає перемог - стимулюють грошима".

"Дивіться, чотири ракети можна було запустити з одного борту, бо загалом такий літак бере вісім ракет, але це вже перевантаження. Якби запустили з одного борту, то фінансові виплати, тобто бойові за пуски, отримав би один екіпаж, а так отримають чотири екіпажі. Тут будь-який командир полку розповість про причини підняття кількох літаків на завдання, яке міг виконати один літак", - наголосив Романенко.

Нагадаємо, росіяни вночі здійснили удар по Україні: було застосовано дев'ять ракет різних типів і 27 БпЛА. Зокрема, окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з повітряного протсору над Каспійським морем.

Читайте також: