Нічний вибух у Тернополі: ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури 

Людських жертв немає.

Ввечері, 3 квітня, російська армія пошкодила об'єкт критичної інфраструктури у Тернополі.

Про це під час брифінгу повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

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“Вчора здійснено бомбардування м. Тернопіль. Відбувся перший приліт. Дякую нашим ЗСУ, які вчасно знешкодили. Однак осколками зачепило об'єкт критичної інфраструктури і він є непридатним для використання”, - повідомив Труш.

Людських жертв немає. За словами очільника Тернопільської ОДА, завчасно було вжито всіх превентивних заходів.

Він закликав містян не чіпати і не фотографувати уламки, а також місця вибухів.

До слова, напередодні у Тернополі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Тоді міський голова Сергій Надал зауважив, що інцидент не призвів до порушення в роботі комунальних служб.

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