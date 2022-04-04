Нічний вибух у Тернополі: ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури 

Людських жертв немає.
Ввечері, 3 квітня, російська армія пошкодила об'єкт критичної інфраструктури у Тернополі.
Про це під час брифінгу повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Труш.
“Вчора здійснено бомбардування м. Тернопіль. Відбувся перший приліт. Дякую нашим ЗСУ, які вчасно знешкодили. Однак осколками зачепило об'єкт критичної інфраструктури і він є непридатним для використання”, - повідомив Труш.
Людських жертв немає. За словами очільника Тернопільської ОДА, завчасно було вжито всіх превентивних заходів.
Він закликав містян не чіпати і не фотографувати уламки, а також місця вибухів.
До слова, напередодні у Тернополі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Тоді міський голова Сергій Надал зауважив, що інцидент не призвів до порушення в роботі комунальних служб.
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