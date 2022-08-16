Нічний ворожий обстріл Слов'янська: мер міста повідомив подробиці

У ніч проти 16 серпня російські окупанти обстріляли Слов'янськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Вадим Лях.

"Вівторок, 16 серпня. У нас знову нічні обстріли: кілька мікрорайонів, зокрема Лісний. Тут горів кар'єр та постраждав гуртожиток ДДПУ", - повідомив він та наголосив, що жертв та поранених, на щастя, немає.

Варто зазначити, що за попередньою інформацією, ворог випустив десятки касетних боєприпасів по місту. Відео прильотів опублікували в Мережі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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