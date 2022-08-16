Нічний ворожий обстріл Слов'янська: мер міста повідомив подробиці

Ворог атакував декілька мікрорайонів.
У ніч проти 16 серпня російські окупанти обстріляли Слов'янськ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Вадим Лях.
"Вівторок, 16 серпня. У нас знову нічні обстріли: кілька мікрорайонів, зокрема Лісний. Тут горів кар'єр та постраждав гуртожиток ДДПУ", - повідомив він та наголосив, що жертв та поранених, на щастя, немає.
Варто зазначити, що за попередньою інформацією, ворог випустив десятки касетних боєприпасів по місту. Відео прильотів опублікували в Мережі.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- "Ця зима буде важка для всіх": Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року
- Уся без винятку Україна буде залишатися під ударом ворога - військовий експерт
- ЗСУ переходять до третього етапу війни: військовий експерт пояснив, що це означає