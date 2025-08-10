ТСН у соціальних мережах

Війна
639
1 хв

Нічний удар "Шахедами" по Україні 10 серпня: скільки дронів збила ППО

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Світлана Несчетна
ППО збиває ворожі дрони

ППО збиває ворожі дрони / © ТСН

У ніч проти 10 серпня (із 23.00 9 серпня) противник атакував 100 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили України у Telegram.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Раніше ТСН.ua повідомляd, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.

