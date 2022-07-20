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"Нічого доброго не буде": Данілов пригрозив тим, хто піде на співпрацю з росіянами

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"Нічого доброго не буде": Данілов пригрозив тим, хто піде на співпрацю з росіянами

Фото: прес-служба РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що чекає на колаборантів на тимчасово окупованих територіях, а також дав поради, як поводитись із російськими загарбниками, якщо немає можливості виїхати з регіону.

Якщо хтось з мешканців тимчасово окупованих територій піде на співпрацю з росіянами, погодиться безпосередньо брати участь, прислуговувати загарбникам, "нічого доброго в найближчому майбутньому не буде".

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в інтерв’ю "Українському радіо".

"Всі будуть відповідати згідно з нашим законодавством за ті дії, які вони будуть вчиняти проти нашого населення та нашої країни", - констатував Данілов.

Він закликав людей не робити дій, які будуть шкодити державі і безпосередньо потім їм.

"Якщо так сталося, що ви опинилися під окупацією рашистів, поводьтесь чемно і не допомагайте агресору в цій війні. І тоді жодних зауважень з боку держави, коли туди повернеться наша влада, не буде", - додав він.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який закликав росіян бомбардувати місто.

Як повідомлялося, СБУ розслідує понад 500 проваджень щодо колаборантів.

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