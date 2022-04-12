"Нічого не обговорюйте у спільнотах": Кім розповів, як окупанти черпають інформацію про нові цілі в Україні

"Нічого не обговорюйте у спільнотах": Кім розповів, як окупанти черпають інформацію про нові цілі в Україні

Кім закликав українців нічого не обговорювати у Мережі.

Окупанти зараз активно "вкидають" різні провокаційні повідомлення в Мережу, щоб викликати реакцію суспільства, з якої вони й черпають інформацію для подальших атак. Тому українців закликають менше писати та обговорювати події в Мережі.

Про це заявив голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім у відеозверненні 12 квітня.

"Розганяють у Мережі якісь наші координати, наших військових, військ, купа точок. Як це працює? Скинули, а далі дивляться, як люди у Мережі обговорюють: "Та, ні. Там нікого немає", "Та я до магазину ходжу, які там військові" і знімають інформацію. Це перше", - сказав він.

Кім також зауважив, що вже минула критична точка і люди втомили від потоку інформації. Відповідно, громадяни починають читати інформацію не з офіційних джерел.

Також читайте Як ненароком не стати коригувальником вогню для окупантів: 16 правил від Міноборони

"Тобто, ми читаємо орківські спільноти, окри читають наші. Тобто, цим військові користуються. Вони надсилають нам, щоб ми були зайняті, а ті читають. Ну ті заглиблюються, що вони тут мудаки й загарбники і розуміють своїм мозком", - зазначив Кім.

Наприкінець голова Миколаївської ОВА додав:" Ще зараз у місті будуть відбуватися роботи із безпеки. Не треба це обговорювати. Це ми для нас робимо, не для них. Вони зараз можуть черпати інформацію з наших спільнот, що ми обговорюємо. Тому, бережіть спокій, не треба нічого обговорювати, ми рухаємося за планом".

Читайте також: