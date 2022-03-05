Нічого не пам'ятає: у Дніпрі рятують чоловіка, який уві сні потрапив під бомбардування Харкова (фото)

Нічого не пам'ятає: у Дніпрі рятують чоловіка, який уві сні потрапив під бомбардування Харкова (фото)

Кістки черепа чоловіка розламалися на кілька великих шматочків.

У Дніпрі лікарі рятують чоловіка на ім'я Микола, який потрапив під бомбардування в Харкові. Російська підступна атака по житловому будинку сталася вночі, коли він спав.

Про це 5 березня розповів генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"Перші слова Миколи, після зняття апарату штучної вентиляції легень у реанімації Мечникова – де ми?" - написав лікар.

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Кістки черепа чоловіка розламалися на кілька великих шматочків. Після зняття промоклою кров'ю пов'язки було видно мозок.

"Закривавлені пульсуючі судини головного мозку вказували, що життя ще тепліє в його тілі. Глибока кома. Мозок вимкнув усі життєві функції. Біль, пам'ять, страждання", - розповів Риженко.

Нейрохірурги під мікроскопом відновлювали череп та зробили все, щоб зберегти мозок. У результаті через п'ять діб Микола прокинувся.

"Знятий з апарату ШВЛ, сам задихав, попросив їсти. Медсестра Маша - найближча людина, рідних, друзів та всіх, кого раніше знав, доки не пам'ятає - амнезія", - пише Риженко.

Наразі лікарі роблять все, щоб повернути не лише життя, а й пам'ять.

Нагадаємо, що у цій лікарні також рятують 21-річного хлопця, який постраждав від потужного вибуху в Волновасі на Донеччині. Батьки знайшли його у медзакладі через два тижні та впізнали за голосом.