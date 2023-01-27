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"Нічого не виключено": у Байдена обговорюють можливість надання Україні винищувачів F-16

Автор
Христина Головчак
Дата публікації
Перегляди
2051
Час на прочитання
1 хв
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"Нічого не виключено": у Байдена обговорюють можливість надання Україні винищувачів F-16

Повітряні сили ЗСУ

У Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні"

В адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють можливість постачання Україні винищувачів F-16

Про це повідомляє MSNBC.

Зазначається, що радник президента США з безпеки Джон Файнер наголосив, у США "нічого не виключають".

"Ми дуже ретельно це обговоримо", – зазначив він.

Файнер підкреслив, що Вашингтон надаватиме допомогу Україні виходячи з потреб українців. Йдеться про те, що  можливе постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні".

Міноборони США раніше підтвердило, що "точно нікого не збираються знімати з повістки".

Як стало відомо вчора, 26 січня, США та європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні. Прогнозовано, що дебати будуть ще більш складні, ніж навколо танків. 

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Дата публікації
Перегляди
2051
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