"Нічого не виключено": у Байдена обговорюють можливість надання Україні винищувачів F-16

У Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні"

В адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє MSNBC.

Зазначається, що радник президента США з безпеки Джон Файнер наголосив, у США "нічого не виключають".

"Ми дуже ретельно це обговоримо", – зазначив він.

Файнер підкреслив, що Вашингтон надаватиме допомогу Україні виходячи з потреб українців. Йдеться про те, що можливе постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні".

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Міноборони США раніше підтвердило, що "точно нікого не збираються знімати з повістки".

Як стало відомо вчора, 26 січня, США та європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні. Прогнозовано, що дебати будуть ще більш складні, ніж навколо танків.

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