"Нічого нема, кулемети гнилі": окупанти під Кліщіївкою пожалілись через перевагу ЗСУ і Leopard – відео

Окупанти записали відео і розповіли про погане забезпечення зброєю на Бахмутському напрямку.

Російські окупанти з полку 1307, частини 78567, які перебувають біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, записали відео і пожалілись через брак у них зброї та перевагу Збройних сил України.

У зверненні загарбники розповідають, що прибули сюди 19 вересня і отримали наказ взяти посадку, а потім рушити до житлового масиву у Кліщіївці.

"Щоб ви розуміли, у Кліщіївці, з боку озера працюють два Leopard, зона повністю прострілюється, у центрі стоїть 100 людей. Нас висувається 10 чоловік на всю цю орту. Нічого нема, кулемети гнилі. Нам обіцяли артпідтримку, нам обіцяли евакуацію. Нам сказали, що все буде гаразд", - жаліються загарбники.

Росіяни також пригрозили поширити це відео у Мережі.

"Але якщо раптом наша команда не повернеться, якщо щось з нами погане станеться – це відео відразу вилітає в Інтернет. Ми просимо громадськість, щоб порушили це питання, як готують мобілізованих контрактників. Є "ахматівці", є спецназівці, є "вагнери", - каже росіянин.

Зважаючи на те, що відео таки з'явилося, з окупантами все таки щось трапилось.

Нагадаємо, у ГУР обіцяють “вжити заходів” через постачання іранських ракет до Росії.

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