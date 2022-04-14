"Нічого нового": у Литві відреагували на кремлівські погрози щодо розширення НАТО

"Нічого нового": у Литві відреагували на кремлівські погрози щодо розширення НАТО

У Литві наголосили, шо Калінінградський ексклав Росії на березі Балтійського моря оточений з двох боків членами НАТО.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте прокоментувала ядерні погрози Москви на можливе розширення НАТО. За її словами, Кремль не сказав "нічого нового".

Про це повідомляє Reuters.

Також читайте Зеленський "посперечався" з президентом Литви щодо гарантій безпеки і членства в НАТО

"У тому, чим Росія погрожує, немає нічого нового. Калінінград - дуже мілітаризована зона, вже багато років, і розташована вона в Балтійському регіоні", - зазначила Шимоніте.

Вона підкреслила, шо Калінінградський ексклав Росії на березі Балтійського моря оточений з двох боків членами НАТО, зокрема Литвою та Польщею.

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, своєю чергою, також заявив, що навіть не зважаючи на поточну безпекову ситуацію, Росія і так тримає зброю за 100 км від кордону з Литвою. Тому ці погрози виглядають "дивно".

"Ядерна зброя завжди зберігалася в Калінінграді... Міжнародна спільнота, країни регіону чудово про це знають... Вони використовують її як загрозу", - додав міністр.

Нагадаємо, Медведєв пригрозив Швеції та Фінляндії наслідками вступу до НАТО. У разі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, Росія побільшає офіційно зареєстрованих противників, каже Медведєв.

Читайте також: