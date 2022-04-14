"Нічого нового": у Литві відреагували на кремлівські погрози щодо розширення НАТО

У Литві наголосили, шо Калінінградський ексклав Росії на березі Балтійського моря оточений з двох боків членами НАТО.
Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте прокоментувала ядерні погрози Москви на можливе розширення НАТО. За її словами, Кремль не сказав "нічого нового".
Про це повідомляє Reuters.
"У тому, чим Росія погрожує, немає нічого нового. Калінінград - дуже мілітаризована зона, вже багато років, і розташована вона в Балтійському регіоні", - зазначила Шимоніте.
Вона підкреслила, шо Калінінградський ексклав Росії на березі Балтійського моря оточений з двох боків членами НАТО, зокрема Литвою та Польщею.
Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, своєю чергою, також заявив, що навіть не зважаючи на поточну безпекову ситуацію, Росія і так тримає зброю за 100 км від кордону з Литвою. Тому ці погрози виглядають "дивно".
"Ядерна зброя завжди зберігалася в Калінінграді... Міжнародна спільнота, країни регіону чудово про це знають... Вони використовують її як загрозу", - додав міністр.
Нагадаємо, Медведєв пригрозив Швеції та Фінляндії наслідками вступу до НАТО. У разі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, Росія побільшає офіційно зареєстрованих противників, каже Медведєв.
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