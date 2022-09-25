"Нічого проти росіян не маємо": у МЗС Іспанії на 7 місяць війни в Україні приголомшили заявою

Очільник МЗС Іспанії заявив, що його країна не має нічого проти російського народу, який, до слова, активно підтримує війну в Україні й вбивства людей, і неодноразово у соцмережах закликав до ще більшої жорстокості щодо мирних українців.

Таку заяву зробив голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю La Razón.

За його словами, "це не війна проти росіян". Крім того, він назвав протести росіян проти мобілізації "мужніми".

"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи в'язницею, а то й життям. Тим, хто намагається залишити країну, має бути надана така можливість", – сказав Альбарес і продовжив, – "Наразі це цілком можливо, і тому ми, європейці, замість того, щоб повністю позбавити росіян можливості видавати візи, залишили відкритими двері для видавання візи тим, хто відповідає відповідним умовам".

Водночас він визнав, що це загарбницька війна проти України, проти її суверенітету та її територіальної цілісності.

" Україна ніколи не була загрозою територіальній цілісності чи суверенітету Росії", - наголосив іспанський міністр.

До слова, раніше низка країн, зокрема Бельгія, Данія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Словаччина, Чехія та Естонія призупинили видавання віз росіянам. Деякі країни запровадили інші обмеження для громадян РФ.

Раніше ми зазначали, що найбільший аеропорт в Польщі більше не пропускатиме росіян.

Нагадаємо, у Криму в телеефір запустили ролик з Зеленським, де той закликає мобілізованих здаватися в полон.

Як повідомлялося, в російському Якутську піснями і хороводами жінки протестували проти мобілізації (відео).

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