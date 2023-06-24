"Нічого ще не скінчилося": терорист Гіркін заявив, що не вірить у домовленості з Пригожиним

Гіркін обурюється, що вагнерівці збили шість вертольотів і не будуть за це покарані.

Російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков), коментуючи дії Пригожина, який передумав захоплювати Москву, заявив, що не вірить ні у які переговори з очільником ПВК "Вагнер".

Про це Гіркін написав у Телеграм.

"Не вірю в жодні "договореності". Сподіваюся помилитись. Як єдиний варіант - Пригожину пояснили, що прямо прямо зараз у мокре місце особисто його розіруть. І це не факт", - написав Стрелков.

Гіркін обурюється, що вагнерівці збили шість вертольотів і літак, але не будуть за це покарані.

"Шість збитих бойових гелікоптерів (у тому числі два найцінніших вертольоти РЕБ, взагалі не озброєних) і один літак РЕР (з екіпажем) - за це "амністія", так... Сподіваюся - хоча б на цьому прикладі наша армія (і саме повітряно -космічні сили) назавжди запам'ятають "творця маршу справедливості". Але, гадаю, нічого ще не скінчилося", - пише терорист.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот.

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт.

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