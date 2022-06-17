Нічого сказати на 114 день війни: Арестович - про виступ Путіна на економічну форумі

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович оцінив виступ російського диктатора Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
За слова Арестовича, виступаючи на 114 день війни, "фюрер" мало говорив про "спецоперацію" в Україні, оскільки через численні поразки не було, чого розповідати.
Про це радник голови ОП повідомив у розмові з російським адвокатом та правозахисниким Марком Фейгіним у п'ятницю, 17 червня.
"Пшик абсолютний. Хочеться ясності або серйозних заяв, які змінюють обстановку - немає. Хочеться тоді залізної логіки - немає. Хочеться показати майбутні перспективи, мотивацію, за що російська армія воює, для чого це було потрібно - нічого немає. Абсолютно ні про що виступ. Немає, що сказати на 114 день (війни - ред.). Верховного головнокомандувача РФ, який задіяв міжконтинентальну війну і кинув Росію у прірву, цураються всі. Йому немає чого сказати на 114 конфлікту. Крім жалюгідних спроб виправдатися, немає нічого", - сказав Арестович.
Нагадаємо, 17 червня очільник Кремля виступив на економічному форуму в Санкт-Петербурзі. Під час промови він пригрозив світу голодом, заявив, що "Радянський союз - це історична Росія", а в України "було тільки три області", також визнав, що західні санкції вплинули на економіку РФ, та інші заяви, неприв'язані до реального стану речей у світі.
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