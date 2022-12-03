Нічого собі — сходив по воду: в окупованій Макіївці “полюють” на військовозобов’язаних

Окупанти використовують кризову ситуацію з водопостачання, щоб вручати повістки чоловікам для поповнення свого війська.

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині через відсутність централізованого водопостачання воду роздають у пляшках. У чоловіків, які хочуть отримати воду, перевіряють відмітки про облік у військкоматі, а часом вручають їм повістки просто у черзі.

Про це повідомили на сайті Центру національного спротиву.

Для отримання води у Макіївці окупанти розробили суворі вимоги. Її видають лише від 9 до 15 години мешканцям, які пред’являють паспорт з місцевою пропискою або свідоцтво про народження, якщо отримувач - неповнолітня дитина. У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про перебування на обліку в військкоматі.

“Також зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто, ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська”, - йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій із закликом покинути регіон та не ставати ресурсом для окупантів.

Нагадаємо, Андрій Натерер з Словенії створив фільм про дітей-бомжів з Макіївки Донецької області.

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