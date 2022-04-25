"Нічого святого": Кім повідомив, як окупанти обстрілювали Миколаївщину на Великдень (відео)

"Нічого святого": Кім повідомив, як окупанти обстрілювали Миколаївщину на Великдень (відео)

Російські армійці обстрілювали Миколаївщину на Великдень.

Однак, українські військові відбили атаку росіян на території області та знищили 13 одиниць техніки РФ.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ворог знову обстрілював нас на Великдень. Нічого святого, як завжди, все підло... Там є добрі новини щодо військових. Там вони (окупанти. – Ред) намагалися нападати на якісь групи. Розгромили розгромили їх (українські. – Ред) військові. Дуже пристойно, навели артою (артилерією. – Ред) ... Пішли ремонтувати 13 одиниць (ворожої техніки. – Ред. )",- розповів Кім.

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Також Кім повідомив, що російські окупанти спалюють своїх же солдатів, які загинули під час бою. Він закликав окупантів здаватися, щоб зберегти своє життя.

"Краще здавайтеся. Нам зараз потрібні полонені, щоб міняти на наших маріупольців. Шанси, що вас тут уб'ють і спалять – мінімальні. Краще здавайтеся", – додав він.