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"Нічого святого": окупанти обстріляли храм у Нікополі – є поранені

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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"Нічого святого": окупанти обстріляли храм у Нікополі – є поранені

Внаслідок атаки росіян поранення отримали двоє людей.

Армія Росії на Великдень, 16 квітня, обстріляла церкву у Нікополі на Дніпропетровщині, поранення отримали чоловік та жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.   

"Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована", - йдеться у повідомленні.

Окрім храму, у Нікополі пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена. 

Наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 16 квітня окупанти з С-300 обстріляли Снігурівську громаду на Миколаївщині – загинули двоє підлітків.

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Дата публікації
Перегляди
233
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