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Нідерланди передадуть Україні ПРО Patriot: Зеленський розповів, скільки батерей тепер є на озброєнні ЗСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Нідерланди передадуть Україні ПРО Patriot: Зеленський розповів, скільки батерей тепер є на озброєнні ЗСУ

Фото: Associated Press

Україна скоро отримає по одній батереї Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

Глава держави Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає від Нідерландів одну батерею ПРО Patriot, яка вважається найкращим ЗРК у світі.

Про це український президент повідомив у традиційному відеозверненні у вівторок, 17 січня. 

За його словами, тепер Україна матиме на озброєнні для захисту від російських ракет три батереї Patriot: по одній від США, Німеччини та Нідерландів.

"Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших із ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марку! Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО", - сказав український лідер.

Нагадаємо, 17 січня під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що держава приєднається до американсько-німецької ініціативи щодо передавання Україні ЗРК Patriot

Наприкінці грудня 2022 року президент США Джо Байден оголосив, що передасть Україні ЗРК Patriot для захисту від російських ракет. Це відбулося в межах чергового пакета військової допомоги від США.

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Дата публікації
Перегляди
1660
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