Нідерланди планують до кінця року відмовитися від російського газу

Нідерланди планують до кінця року відмовитися від російського газу

Зазначається, що до зими газосховища будуть максимально заповнені.

Нідерланди планують до кінця року відмовитися від російського газу та вугілля.

Про це повідомляє NOS.

“До кінця цього року Нідерланди повністю відмовляться від закупівлі російського газу та російського вугілля”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до зими газосховища будуть максимально заповнені.

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Зокрема, державна компанія Energie Beheer Nederland (EBN) заповнить газосховище Bergermeer на 70 відсотків від його потужності. Загальні витрати залежать від ціни на паливо і оцінюються у 623 млн євро.

Крім того, передбачається збільшення імпорту скрапленого природного газу. Він зберігається на газових терміналах у Роттердамі та Еемсхафені.

Щодо вугілля, то його імпорт країнами Європейського Союзу закінчиться 11 серпня. Це передбачено у п’ятому пакеті санкцій ЄС. Поступове припинення закупівлі російської нафти все ще має бути організоване в контексті ЄС, йдеться у публікації.

Нагадаємо, у шостому пакеті санкцій Євросоюзу проти країни-агресора Росії планується нафтове ембарго.

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