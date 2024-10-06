Нідерланди повідомили, коли до України прибуде ще 24 винищувачі F-16

Україна отримала перші винищувачі від Амстердама.
Нідерланди передали українським Збройним силам першу партію із 24 обіцяних сучасних винищувачів F-16.
Про це у мережі Х повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
"Я вперше можу офіційно оголосити, що перші нідерландські F-16 надійшли до України. Решта з 24 літаків з’являться в найближчі місяці", - повідомив нідерландський міністр.
З його слів, ці винищувачі терміново потрібні. Зокрема, у цьому він переконався під час поїздки до Харкова.
"У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали авіації", - наголосив він.
Нагадаємо, США можуть надати Україні унікальні авіабомби для F-16. Крилата авіаційна бомба Joint Standoff Weapon перебувають на озброєнні ВПС і ВМС Сполучених Штатів, також деяких союзників. вони здатна вражати цілі на відстані понад 70 миль - це 112,6 км з можливістю застосування 225 кг унітарної, або ж із касетною бойовою частиною.
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