Нідерланди розквітли кольорами українського прапора: на полях з’явились гектари синьо-жовтих квітів

Флористи навіть примудрились обдурити генетику і створили квіти, які суперечать природі.

На підтримку України місцева компанія виростила однойменні тюльпани, а в найбільшому парку країни галявини із сонячними та небесними квітами стали найпопулярнішими фотозонами, йдеться в ТСН.

Поля навколо Амстердаму – звідки роз’їжджаються планетою три чверті тюльпанів світу, тепер і в синьо-жовтих квітах. Відвідувачі не приховують, що погоджуються із такою підтримкою України. «Ми постійно думаємо про Україну – і дуже за вас переживаємо. Будь ласка, продовжуйте боротися», - кажуть відвідувачі.

Найбільший ботанічний сад Нідерландів – сім мільйонів цибулин, які квітнуть зараз, тут висадили ще восени. Але ніби вже тоді відчували – Україні знадобиться підтримка, такої кількості синього і жовтого тутешні поля ще не бачили. Клумби, які наче стеляться, у Кьокєнхофі називають річками - блакитні струмки з жовтими берегами цьогоріч – тренд сезону . Сині родички спаржі, які частіше називають гіацинтами, розпустилися одними з перших. Тут таких сімдесят тисяч.

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Досягнути такого ж ефекту не з гіацинтами та нарцисами, а з тюльпанами – неможливо. Червоний, фіолетовий – скільки завгодно , але синій колір у ДНК тюльпану – відсутній.

Але в офісі Пітера квітки порушують правила генетики – жовто-блакитні водночас. Сорт під назвою Україна можна зафільмувати лише у вазах – не на полях. «У природі ці квітки були білими. А далі ми зробили фокус - побачити процес неможливо, ми тримаємо його в секреті – це магія», - каже чоловік.

Напоєні кольоровою водою тюльпани стали зірками благодійного аукціону, який нідерландські квіткарі провели на підтримку України. Пітер каже, тепер його постійно питають про цибулини нового сорту. Але тут вже справа за генетиками, аби колись такі поля заквітнули синьо-жовтим.

Нідерланди заквітнули кольорами українського прапора

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