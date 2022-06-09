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Ніхто цього не приховує: у Міноборони підтвердили, що на Сході складна ситуація і тривають затяжні бої

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Ніхто цього не приховує: у Міноборони підтвердили, що на Сході складна ситуація і тривають затяжні бої

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Сході ЗСУ стримують противника шляхом позиційної та маневринної оборони.

На Сході тривають затяжні бої, але ЗСУ стримують російських окупантів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"На Сході тривають затяжні бої. Власне всі, хто стежить за новинами, це бачать. Збройні Сили України на сьогодні стримують противника шляхом позиційної та маневринної оборони", — зазначила вона.

Заступниця міністра визнає, що ситуація на Сході дійсно складна, але запевняє, що ЗСУ ефективно стримують противника. За її словами, росіяни мають перевагу у кількості особового складу і озброєння.

"Дійсно, ситуація складна. Це ніхто не приховує. Власне, такі затяжні складні бої саме тому й відбуваються, що Збройні Сили чинять потужний опір і Російська Федерація не може швидко впоратися і швидко зайти на наші території. В цій ситуації цивільному населенню потрібно бути впевненими у тому, що ЗСУ і взагалі Українська Держава зі свого боку зробить все для того, щоб ворога зупинити, щоб повернути наші території. Але ми повинні знати і усвідомлювати, яка ситуація насправді. Ворог дійсно переважає у кількості особового складу і озброєння. Наші Збройні Сили вимушені от саме в таких умовах захищати Україну", — розповіла Маляр.

Раніше Ганна Маляр розповіла, що уповільнює процес постачання зброї до України.

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