Ніхто цього не приховує: у Міноборони підтвердили, що на Сході складна ситуація і тривають затяжні бої

На Сході ЗСУ стримують противника шляхом позиційної та маневринної оборони.
На Сході тривають затяжні бої, але ЗСУ стримують російських окупантів.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"На Сході тривають затяжні бої. Власне всі, хто стежить за новинами, це бачать. Збройні Сили України на сьогодні стримують противника шляхом позиційної та маневринної оборони", — зазначила вона.
Заступниця міністра визнає, що ситуація на Сході дійсно складна, але запевняє, що ЗСУ ефективно стримують противника. За її словами, росіяни мають перевагу у кількості особового складу і озброєння.
"Дійсно, ситуація складна. Це ніхто не приховує. Власне, такі затяжні складні бої саме тому й відбуваються, що Збройні Сили чинять потужний опір і Російська Федерація не може швидко впоратися і швидко зайти на наші території. В цій ситуації цивільному населенню потрібно бути впевненими у тому, що ЗСУ і взагалі Українська Держава зі свого боку зробить все для того, щоб ворога зупинити, щоб повернути наші території. Але ми повинні знати і усвідомлювати, яка ситуація насправді. Ворог дійсно переважає у кількості особового складу і озброєння. Наші Збройні Сили вимушені от саме в таких умовах захищати Україну", — розповіла Маляр.
Раніше Ганна Маляр розповіла, що уповільнює процес постачання зброї до України.
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