"Ніхто і ніколи це не визнає": голова представництва ЄС про російську паспортизацію в Україні

"Ніхто і ніколи це не визнає": голова представництва ЄС про російську паспортизацію в Україні

Росії не вдалася ідея з псевдореферендумами, тому вона вирішила, що вдало відбудеться "паспортизація".

Світова спільнота засуджує насильне видання паспортів українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це написав голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас у Twitter.

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"Російські окупаційні сили були змушені відмовитися від усіх ідей проведення “референдуму” в Херсонській області через відсутність будь-якої підтримки. Чому вони думають, що запланована зараз “паспортизація” краще сприйматиметься? У будь-якому разі ці акти ніхто і ніколи не визнає", - зазначив Маасікас.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до ОБСЄ із запитом про підготовку тематичної доповіді щодо видавання окупантами російських паспортів громадянам України, які проживають на тимчасово непідконтрольних уряду окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 25 травня президент РФ володимир путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям окупованих Запорізької та Херсонської областей.

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