"Ніхто не давав Україні шансів на перемогу": Моравецький розповів, у чому прорахувався Путін під час вторгнення

Моравецький пояснив, що треба враховувати силу нації.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Росія намагається переконати, що Україна як незалежна держава не має існувати, але українська нації хоче свободи і мужньо протистоїть окупантам.

Про це написав очільник польського уряду в колонці для Wszystko co najważniejsze, порівнюючи історії незалежності України та Польщі.

Моравецький зауважив, що в історії боротьби Польщі за незалежність "є разюча схожість із боротьбою, яку сьогодні веде Україна з Росією".

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"Путінська пропаганда також намагається довести, що Україна як незалежна держава не має існувати, а самої української нації не існує", - пише польський прем’єр.

Він також зазначив, що 24 лютого 2022 року "ніхто не давав Україні шансів на перемогу, її доля здавалася наперед вирішеною" - "але сталося інакше":

"Долі Польщі та України доводить, що історія - не пастка, з якої неможливо вирватися, і навіть найсильніша держава має враховувати силу нації, яка хоче свободи".

Моравецький підсумував, що Польща як лідер східного флангу НАТО захищає увесь Альянс. Він запевнив, що Захід може розраховувати на Польщу.

Нагадаємо, сенат Польщі 26 жовтня ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом. Свої голоси за резолюцію віддали 85 зі 100 членів Сенату.

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