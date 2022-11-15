Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Ніхто не давав Україні шансів на перемогу": Моравецький розповів, у чому прорахувався Путін під час вторгнення

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
6972
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ніхто не давав Україні шансів на перемогу": Моравецький розповів, у чому прорахувався Путін під час вторгнення

Фото: Associated Press

Моравецький пояснив, що треба враховувати силу нації.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Росія намагається переконати, що Україна як незалежна держава не має існувати, але українська нації хоче свободи і мужньо протистоїть окупантам.

Про це написав очільник польського уряду в колонці для Wszystko co najważniejsze, порівнюючи історії незалежності України та Польщі.

Моравецький зауважив, що в історії боротьби Польщі за незалежність "є разюча схожість із боротьбою, яку сьогодні веде Україна з Росією".

"Путінська пропаганда також намагається довести, що Україна як незалежна держава не має існувати, а самої української нації не існує", - пише польський прем’єр.

Він також зазначив, що 24 лютого 2022 року "ніхто не давав Україні шансів на перемогу, її доля здавалася наперед вирішеною" - "але сталося інакше":

"Долі Польщі та України доводить, що історія - не пастка, з якої неможливо вирватися, і навіть найсильніша держава має враховувати силу нації, яка хоче свободи".

Моравецький підсумував, що Польща як лідер східного флангу НАТО захищає увесь Альянс. Він запевнив, що Захід може розраховувати на Польщу.

Нагадаємо, сенат Польщі 26 жовтня ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом. Свої голоси за резолюцію віддали 85 зі 100 членів Сенату.

Читайте також:

Життя після війни: перед Україною постануть нові виклики

Життя після війни: перед Україною постануть нові виклики

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6972
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація