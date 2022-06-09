Ніхто не хоче дати гарантії: експерт попередив про загрозу розмінування українських портів

Головна проблеми в організації вивозу зерна – загроза того, що росіяни скористаються відкритим доступом до портів у військових цілях.

Росія замінувала акваторію Чорного моря, особливо в районах, де проходять основні торгові морські шляхи.

Про проблему вивозу українського зерна і розмінування портів розповів військовий експерт Олег Жданов у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

За його словами, кораблі, як правило, ходять одним і тим же маршрутом. І навігація таким же чином побудована.

"Вони (росіяни. – Ред.) замовчують, що акваторія Чорного моря замінована. А хто проведе конвой? Вони то знають проходи у мінних полях, бо самі їх ставили і карта замінувань перебуває у них. Але вони вимагають, щоб ми повністю зняли (українські. – Ред.) мінні поля і відкрили вхід (до портів. – Ред.)", – каже експерт.

Жданова пояснив, що головна проблеми в організації вивозу зерна – загроза того, що росіяни скористаються відкритим доступом до портів у військових цілях.

"Україна в принципі навіть на це згодна, але ми кажемо: хто дасть гарантії, що Росія цим не скористається. Це ж не один день завантаження (зерна. – Ред.). Якщо це конвой, то суховантаж стоїть на рейді і чекає, коли інші зберуться. А порт відкритий. Ось у чому проблема – в тому, що ніхто не хоче дати гарантії, що Росія не скористається відкриттям наших портів", – зазначив Олег Жданов.

Нагадаємо, що Росія виторговує зняття санкцій в обмін на відкриття експорту зерна із України. Своєю чергою Туреччина готова до посередництва.

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