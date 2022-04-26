Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Ніхто не хоче побачити початок Третьої світової війни": у Китаї виступили за підтримку мирного врегулювання в Україні

Дата публікації
Перегляди
238
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ніхто не хоче побачити початок Третьої світової війни": у Китаї виступили за підтримку мирного врегулювання в Україні

pixabay.com

Китай не зацікавлений у Третій світовій війні

У КНР не хочуть побачити початок Третьої світової війни і сподіваються, що всі зацікавлені сторони виявлятимуть спокій і стриманість, запобігатимуть ескалації ситуації в Україні, якнайшвидше досягнуть миру і не платитимуть великої ціни Європі та світу.

Про це заявив офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє Huanqiu.

За його словами, в нинішній ситуації Україна та РФ повинні спочатку підтримати діалог і переговори, щоб запобігти розширенню та довгостроковому поширенню конфлікту.

"Водночас ми повинні також замислитися над тим, чому Європа знову увійшла у вир геополітичних конфліктів більш ніж через 30 років після закінчення холодної війни, як побудувати збалансовану, ефективну та стійку європейську архітектуру безпеки та як зміцнити глобальну систему управління безпекою", - додав він.

Нагадаємо, що Сполучені Штати попередили Китай про серйозні наслідки у разі надання допомоги Росії. Йдеться про зброю та обхід санкцій. Представник Держдепу США Нед Прайс зазначив, що його країна уважно стежить за рівнем підтримки, яку КНР надає Росії.

Як у США реагують на те, що Китай може допомогти Росії у війні проти України

Як у США реагують на те, що Китай може допомогти Росії у війні проти України

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація