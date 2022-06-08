"Ніхто не хоче працювати з країною-агресором": Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії

"Ніхто не хоче працювати з країною-агресором": Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії

Корпорація Microsoft вирішила суттєво скоротити свій бізнес в Росії через широкомасштабне вторгнення до України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ніхто не хоче працювати з країною-агресором. Особливо компанії, що розуміють цінність свободи та людського життя, та яким важлива власна репутація", - написав він та додав, що наразі під скорочення у РФ потраплять 400 співробітників компанії.

Федоров також висловив вдячність команді Microsoft за стійку позицію та нагадав, що компанія своїми ініціативами вже надала Україні цифрової підтримки на 242 млн дол.

Варто зазначити, що у березні компанія призупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів і підтримувати там офіси.

Microsoft Corporation — багатонаціональна з американським корінням корпорація комп'ютерних технологій зі 124 тис. працівників у 102 країнах, є найбільшою у світі компанією-виробником програмного забезпечення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.

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