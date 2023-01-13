Ніхто не вимагає зупинити війну: експерт назвав три вирішальні події січня

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак серед вирішальних подій січня 2023 року назвав відсутність нарікання від українців на труднощі, зумовлені відключеннями електроенергії через терористичні удари Російської Федерації.

Про це він говорив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“Ніхто не зламався в Україні, немає такого, що “Зеленський, зупини війну, немає чим заряджати смартфони, завантажувати в ТікТок, ми не можемо без електроенергії”. Тішуся, що цього немає. Ми пройшли екватор зими, і вже скоро буде весна, теплий сезон”, - відзначив експерт.

Другою важливою подією він назвав готовність Німеччини вслід за США передати для захисту неба над Україною ще одну систему ПРО Patriot.

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Третій важливий момент — це те, що Україна отримала першу бронетехніку, нехай і не суперважку, але достатньо потужну, щоб протистояти російській агресії.

“Це зразки, які були створені за часів холодної війни для протидії Радянському Союзу і тій техніці, яка була тоді на озброєні. І зараз вона буде протидіяти тій техніці, яка лишилася в Російській Федерації з часів СРСР. Тобто ми максимально зрівнюємо, якби там той алкоголік з Москви Медведєв не кричав, що це іржа, яку вони розмотлошать. Там багато є гарних апгрейдів”, - наголосив експерт.

ТСН.ua раніше розповів, Нагадаємо, від початку повномасштабної війни країни Заходу надали Києву військову допомогу на мільярди доларів США.раніше розповів, яку зброю Збройні сили України отримали.

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