"Ніхто не знає, як вона спрацює": Резніков про можливість застосування РФ ядерної зброї

На лінії фронту РФ навряд чи застосує ядерну зброю, адже там є і її підрозділи.

Росія востаннє проводила ядерні випробування у 1990-х роках. Тому наразі ніхто не знає, в якому вона стані і як вона спрацює у разі потреби.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише Forbes.

"Коли в останній раз росіяни випробування робили ядерне? У 90-ті роки, у Казахстані на відповідному полігоні. Тобто від 90-х років вони ніяких випробувань не проводили, носії у них є, ядерні запаси у них є, але як воно включається, літає і спрацьовує не знає ніхто, і вони зокрема", — зазначив він.

За його словами, стан ядерної зброї у Росії досить сумнівний.

"Ризик залишається, не можна сказати, що його не існує, але якщо оцінювати у відсотках вірогідність застосування її, він значно менший ніж будь-що. І це підтверджують наші партнери, і США, і Велика Британія", — підкреслив він.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін анонсував проведення псевдореферендумів на захоплених територіях. Водночас він погрожував застосувати ядерну зброю для "захисту".

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України після їх закріплення в Конституції Росії.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, що Володимир Путін не зможе підготувати ядерний удар зненацька, щоб про це не дізналися на Заході. За його словами, "як тільки в Кремлі на нараді піднімуть питання про застосування ядерної зброї, західна розвідка буде вже про це знати".

Жданов також роз'яснив процедуру віддавання та виконання наказу про застосування ядерної зброї:

"Від віддачі наказу до застосування може пройти від декількох годин до декількох діб. Це буде залежати, по-перше, від того, який вид озброєння буде обрано, і по-друге - від технічної готовності засобів його застосування. Наприклад, всі місця зберігання російської ядерної зброї знаходяться за Уралом. Так що питання транспортування буде основним, щоб доставити цей заряд на місце, де сумістити засіб застосування і сам ядерний боєзаряд".

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