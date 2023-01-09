"Ніхто не зробив достатньо": Кулеба розповів про найкоротший шлях до перемоги і миру

Відновлення миру та безпеки в Європі залежить від України, каже Кулеба.

Найкоротший шлях до відновлення миру та безпеки в Європі - це надання Україні всієї необхідної зброї задля перемоги російського агресора.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав в Twitter.

Очільник МЗС висловив вдячність партнерам за надану допомогу Україні для захисту від загарбників РФ, але зауважив, що "ніхто не зробив достатньо", доки окупанти продовжують нищити Україну.

"Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ми повинні бути чесними один перед одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі. Озброєння нашої країни для перемоги є найкоротшим шляхом до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами", - йдеться в дописі Кулеби.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба анонсував отримання Україною від союзників зброї, яку не вдалося дістати 2022-го.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 8 січня заявляв, що все залежить тільки від українців і не варто дуже розраховувати на чиюсь допомогу.

Оглядач Bloomberg Андреас Клют також писав, що для перемоги Україні треба більше зброї. За його словами, зараз Захід надає Україні військову допомогу з обережністю і більше для оборони, щоб диктатор Путін і російська громадськість не могли розглядати постачання оборонної зброї як перетин "червоної лінії" Кремля.

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