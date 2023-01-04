"Ніхто не зупинятиметься, доки росіяни не втечуть з України і не видадуть авторів "спецоперації" - Подоляк

Російські окупанти, які розпочали війну в Україні, повинні повернути всі незаконно захоплені українські території, включно з Кримом, видати всіх воєнних злочинців і тих загарбників, чиєю ідеєю було напасти 24 лютого, і понести покарання за злочини в незалежній державі. А доки цього не станеться, ніхто не зупинятиметься.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Твіттері.

"Ніхто не зупинятиметься… поки росіяни не втечуть з України, не повернуть українцям вкрадені в них будинки та квартири в Криму, не видадуть авторів "СВО"/воєнних злочинців, не вивчать сенсу поняття "міжнародне право", - йдеться в повідомленні Подоляка.

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Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив росіянам, які незаконно прибули на окуповані території України, зокрема до незаконно анексованого Криму. За його словами, вони мають повернутися до країни-терористки РФ.

Нагадаємо, голова Польського інституту міжнародних відносин Славомир Дембскі заявив, що війна в Україні може завершитися після того, як російська армія розвалиться і перестане бути боєздатною.

Своєю чергою, колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак висловив думку, що перший квартал 2023 року стане переломним у війні й Україна вийде з неї переможцем, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

Раніше президент України Володимир Зеленський порадив росіянам вчити слова "репарації" та "контрибуції".

В Офісі президента запевнили, що РФ "за всі свої злочини заплатить у всіх сенсах".

Скільки і як мають заплатити окупанти, читайте тут.

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