Ніхто нікого не саджає: окупант переконує товариша тікати з армії РФ (перехоплення)

У перехопленій розмові росіянин розповів, що багато російських військових переодягаються у цивільний одяг і тікають з фронту назад до Росії.
Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів. Йдеться про російських військовослужбовців з Грайворонського напрямку Бєлгородської області.
Цього разу загарбник розповів своєму товаришеві про варіанти дезертирства та відмову брати участь у війні проти України.
"Я тобі скажу на прикладі багатьох людей. У мене втікачів до*уя було", – каже росіянин.
Він розповів, що один його знайомий просто написав заяву про відмову брати участь у війні і йому нічого за це не було. "Коротше, ніхто нікого не саджає".
Також росіянин дав поради товаришеві, як втекти з фронту на територію РФ.
Раніше росіянин розповів, що в його підрозділі всі озлоблені і, напевне, перестріляють один одного.
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