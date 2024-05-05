Ніхто нікого не саджає: окупант переконує товариша тікати з армії РФ (перехоплення)

У перехопленій розмові росіянин розповів, що багато російських військових переодягаються у цивільний одяг і тікають з фронту назад до Росії.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів. Йдеться про російських військовослужбовців з Грайворонського напрямку Бєлгородської області.

Цього разу загарбник розповів своєму товаришеві про варіанти дезертирства та відмову брати участь у війні проти України.

"Я тобі скажу на прикладі багатьох людей. У мене втікачів до*уя було", – каже росіянин.

Він розповів, що один його знайомий просто написав заяву про відмову брати участь у війні і йому нічого за це не було. "Коротше, ніхто нікого не саджає".

Також росіянин дав поради товаришеві, як втекти з фронту на територію РФ.