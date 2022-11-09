"Ніхто нізвідки просто так не йде": Зеленський про деокупацію Херсона та укріплення позицій на півдні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на півдні нашої держави.

Про це йшлося у зверненні Зеленського увечері, 9 листопада.

"Потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком", - зазначив він.

Зеленський додав, попри те, що в інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, емоції українців мають бути стриманими, як і завжди під час війни.

"Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де ще. Коли буде наш результат, кожен це побачить. Обовʼязково", - сказав він.

Президент акцентував на інформації про звільнення Херсона.

"Ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок - це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст", - додав Зеленський.

Виведення військ з окупованого Херсона: що відомо

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито починає виводити свої війська з правого берега окупованої Херсонської області. Російський міністр назвав це "збереженням життів російських окупантів". Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, окупанти нібито мають залишити правобережжя у найближчі терміни.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що вихід на лівий берег Херсонщини - це підготовка росіян до поразки у війні проти України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович теж відреагував на інформацію про наказ Шойгу відступити з правого берега Дніпра. Він повідомив, що російська армія була вибита з міста українськими військами.

Читайте також: