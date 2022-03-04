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"Ніхто окрім нас: на Вінниччині йдуть боронити країну від російських окупантів цілими родинами

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"Ніхто окрім нас: на Вінниччині йдуть боронити країну від російських окупантів цілими родинами

Фото: facebook.com/NGUmainpage

Подружжя з Вінниці впевнене, що наше військо спроможне дати відсіч ворогу.

У Вінниці подружжя Тетяна та Богдан Тюріни вирішили разом захищати рідну землю. Щойно в країні оголосили загальну мобілізацію, молода пара без вагань поповнила лави Нацгвардії. Тепер служать в одній частині.

Про розповіли у Нацгвардіі України.

Богдан вже з військовим досвідом. У 15-му році боєць Нацгвардії пережив всі жахи війни на сході. Та після кількох років мирного життя – нині знову в строю. Адже потрібна перемога, переконаний мобілізований.

"До нас прийшло лихо і ми сказали: "ніхто окрім нас". Не слухали відмовки батьків: "не йдіть самі, вас покличуть". Ми йдемо боронити свою землю, бо прийдуть до нас", - сказав мобілізований Богдан Тюрін

Захищати Україну пішла слідом і його дружина. 26 – річна Тетяна за фахом лікар, працювала за кордоном. Нині вона залишила власний бізнес та взяла в руки зброю. Відважна вінничанка готова під ворожими кулями рятувати поранених.

"Треба Батьківщину захищати. Без медиків на війні нікуди. Оскільки ми з чоловіком всюди разом, я вирішила пліч-о-пліч з коханим йти на війну – надавати першу невідкладну медичну допомогу. Ми усі повинні об’єднатися та спровадити чужинців туди, звідки вони прийшли. Жодним метром української землі не поступитися", - переконана Тетяна Тюріна

Подружжя впевнене, що наше військо спроможне дати відсіч ворогу. Українці в надійних руках. І дуже скоро уся країна святкуватиме ще одну перемогу.

Українці разом із військовими відловлюють диверсантів і зупиняють ворожу техніку

Українці разом із військовими відловлюють диверсантів і зупиняють ворожу техніку

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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