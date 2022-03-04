"Ніхто окрім нас: на Вінниччині йдуть боронити країну від російських окупантів цілими родинами

"Ніхто окрім нас: на Вінниччині йдуть боронити країну від російських окупантів цілими родинами

Подружжя з Вінниці впевнене, що наше військо спроможне дати відсіч ворогу.

У Вінниці подружжя Тетяна та Богдан Тюріни вирішили разом захищати рідну землю. Щойно в країні оголосили загальну мобілізацію, молода пара без вагань поповнила лави Нацгвардії. Тепер служать в одній частині.

Про розповіли у Нацгвардіі України.

Богдан вже з військовим досвідом. У 15-му році боєць Нацгвардії пережив всі жахи війни на сході. Та після кількох років мирного життя – нині знову в строю. Адже потрібна перемога, переконаний мобілізований.

"До нас прийшло лихо і ми сказали: "ніхто окрім нас". Не слухали відмовки батьків: "не йдіть самі, вас покличуть". Ми йдемо боронити свою землю, бо прийдуть до нас", - сказав мобілізований Богдан Тюрін

Захищати Україну пішла слідом і його дружина. 26 – річна Тетяна за фахом лікар, працювала за кордоном. Нині вона залишила власний бізнес та взяла в руки зброю. Відважна вінничанка готова під ворожими кулями рятувати поранених.

"Треба Батьківщину захищати. Без медиків на війні нікуди. Оскільки ми з чоловіком всюди разом, я вирішила пліч-о-пліч з коханим йти на війну – надавати першу невідкладну медичну допомогу. Ми усі повинні об’єднатися та спровадити чужинців туди, звідки вони прийшли. Жодним метром української землі не поступитися", - переконана Тетяна Тюріна

Подружжя впевнене, що наше військо спроможне дати відсіч ворогу. Українці в надійних руках. І дуже скоро уся країна святкуватиме ще одну перемогу.